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    Ерохин: Жена корректирует мою игру. Она имеет объективный взгляд

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    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что для него очень важно мнение его супруги по футбольным делам.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Обсуждаем с семьей, ничего такого тут нет. Наоборот, иногда и полезно, супруга правильные вещи подсказывает. Нужно отовсюду собирать мнения и формировать свое, но она объективно оценивает. Если плохо, то плохо; если хорошо, — то хорошо. Она меня всегда поддерживает, хочет помочь, сделать как лучше. Многие слова и советы, которые она говорит, оказываются правильными, — сказал Ерохин в эфире "Матч ТВ".

    В этом сезоне Александр Ерохин провел за "Зенит" 10 игр, отдал один голевой пас.

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