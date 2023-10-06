Ерохин: Жена корректирует мою игру. Она имеет объективный взгляд

Хавбек «Зенита»рассказал, что для него очень важно мнение его супруги по футбольным делам.

«Обсуждаем с семьей, ничего такого тут нет. Наоборот, иногда и полезно, супруга правильные вещи подсказывает. Нужно отовсюду собирать мнения и формировать свое, но она объективно оценивает. Если плохо, то плохо; если хорошо, — то хорошо. Она меня всегда поддерживает, хочет помочь, сделать как лучше. Многие слова и советы, которые она говорит, оказываются правильными, — сказал Ерохин в эфире "Матч ТВ".

В этом сезоне Александр Ерохин провел за "Зенит" 10 игр, отдал один голевой пас.