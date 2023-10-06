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    Чернов прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался относительно возможного увольнения из клуба главного тренера Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «После таких игр, как с "Крыльями" и "Динамо", конечно, неприятно. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Но мы в "Спартаке" должны справляться с давлением. Разговоры всегда были, есть и будут. В матче с ЦСКА нужно сделать все возможное, чтобы победить. В целом, независимо от ситуации, любая игра может стать последней как для тренера, так и для игрока. Мы играем в том числе и за тренера. Но еще думаем о себе и хотим показать свои лучшие качества», — приводит слова Чернова Sport24.

    После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками.

    Абаскаль тренирует красно-белых с лета 2022 года.

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