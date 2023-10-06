Быстров: Ощущение, что Соболев хочет стать блогером

Бывший футболист сборной России и «Зенита»высказался о том, что нападающий «Спартака»пропустит предстоящий матч с ЦСКА в чемпионате России.

«Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить.

Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе.

Каждый выбирает свой путь: кто-то продолжает усердно работать на тренировках, а кто-то садится за компьютер и рассказывает, какой он великий», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Соболев провел в текущем чемпионате России девять матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск.