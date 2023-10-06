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    Быстров: Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек

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    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Ранее на этой неделе «Спартак» уступил «Динамо» (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ.

    «Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!

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    • Впрочем, тут все зависит от руководителей "Спартака". Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

    В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА в рамках АПЛ. Игра пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск.

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