Быстров: Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек

Бывший футболист сборной России и «Зенита»раскритиковал главного тренера «Спартака»

Ранее на этой неделе «Спартак» уступил «Динамо» (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ.

«Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!

Впрочем, тут все зависит от руководителей "Спартака". Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА в рамках АПЛ. Игра пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск.