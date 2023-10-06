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    Быстров высказался о главной проблеме «Зенита»

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    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на два поражения команды кряду от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3).

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Питерский "Зенит" сейчас столкнулся с трудностями. Но Семак на протяжении пяти лет подтверждал, что умеет выбираться из подобных ситуаций. Он находит нужные слова, чтобы футболисты отдавались и выигрывали чемпионат. Хотя, конечно, после такого количества побед это очень непросто. Забраться на вершину легко — удержаться намного сложнее. Тот же "Спартак" впервые за 20 лет залез — и сразу рухнул. В отличие от "Зенита", который там уже пять сезонов. Но те, кто говорит: "Дайте мне такую команду, как 'Зенит', и я стану чемпионом", — недалекие люди. Да они с этой командой через месяц поплывут и займут 16-е место! Нужно уметь работать со звездами, мотивировать их.

    Главная проблема? Мотивация присутствует, дело в другом. На мой взгляд, уровень футболистов, которые пришли в последние годы, не соответствуют уровню игроков, которых покупали до этого. Раньше в Санкт-Петербург приезжали Малком, Сантос, Барриос, Вендел. К ним не было вопросов, они принесли много пользы "Зениту". А сейчас взяли Мантуана, Ду Кейроса... Они ниже классом и не могут решить исход матча в одиночку», — сказал Быстров «СЭ».

    «Зенит» с 17 очками находится на 4-й строчке в таблице РПЛ.

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