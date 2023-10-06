Аршавин: Непривычно видеть, что в таблице кто‑то выше «Зенита»

Экс-игрокоценил игру «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне перед предстоящим матчем 11-го тура РПЛ с

«Непривычно видеть, что в таблице кто‑то выше "Зенита". Но победой над "Сочи" клуб должен оттолкнуться и начать навёрстывать упущенное и догонять "Краснодар".

Ушли Малком и Далер Кузяев, не было Вендела, в обороне Родригао, как оказалось, большая потеря. Притирка идёт, и это привело к потере очков. Мы привыкли к победам "Зенита", что он безоговорочный лидер, но когда‑то должно было наступить такое время, когда команда не выигрывает.

"Сочи" очень невзрачно выглядит. Побеждай сегодня, на паузу уходи. И заканчивай отрезок до зимы. Думаю, либо на первом месте можно уйти, либо до него будет немного очков.

Когда Вендел в хорошей форме, он определяет игру "Зенита". Клаудиньо активен, но КПД уже не такой, как в прошлом сезоне, даже не как в первый год. Он ещё с прошлого сезона тратит слишком много эмоций, соперники его провоцируют, он отвлекается от игры. И КПД его стал меньше», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

После 10-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 4-е место с 17-ю очками в активе. Матч между петербургской командой и «Сочи» состоится 7-го октября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке, а следить за ходом поединка — тут.