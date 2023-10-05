Уткин: Каждый состав Абаскаля на игру и даже управление по ходу матча — это загадка из загадок

Известный журналиствысказался о последних результатах, назвав действия главного тренера командыпо ходу матча загадкой.

«После кубкового матча с "Динамо", который не имел для "Спартака" решающего спортивного значения, у "Спартака" 0:7 в двух матчах — это не особенно привычно.

Каждый состав Абаскаля на каждую игру и даже управление по ходу матча — это загадка из загадок. Обычно, когда тренера увольняют, к нему довольно быстро пропадает интерес. Но если бы это было не так, то книга "Загадки Абаскаля" наверняка имела бы большой успех среди тактических гиков.

И второе. "Спартак" был разгромлен, но нельзя же сказать, что он поплыл или развалился. "Спартак" как медведь, который иногда лезет на выставленные вилы или рогатину, собственным весом насаживая себя все сильнее и сильнее.

"Спартак" обыгрывают, а он продолжает делать то, к чему его подвигла тренерская установка. По-своему это даже проявление настоящего мужского характера, но упорствовать в глупости — некоторые считают, что это вообще национальная черта, — это просто упрямство, первый признак глупости», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.

Напомним, что в последних 2-х матчах «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (0:4) и уступил «Динамо» (0:3). В следующем матче «красно-белые» сыграют с ЦСКА 8-го октября.