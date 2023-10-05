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    Титов: Речь не про географию, а про то, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта

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    Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов объяснил свои слова о том, что российским футболистам нужно переходить в европейские клубы, если появится такая возможность.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Резонанс, скорее, вызвали не мои слова, а заголовки в других СМИ, вырванные из контекста. Еще раз повторю: моя фамилия Титов, я русский человек, патриот своей страны и самый главный болельщик российского футбола. Об этом я не раз говорил в своих интервью. Конечно, я был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться в нашей стране и радовать наших болельщиков. Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает.

    Это не только мое мнение, об этом неоднократно заявляли и тренеры, и футболисты, принимающие участие в чемпионате страны. К нам уже не приезжают Халк, Витсель, Диарра и Это’О, финансовые условия у нас далеко не те, что были еще 7-10 лет назад. Падает общий уровень турнира, игроки не прогрессируют. Тот же пример Арсена Захаряна. Вспомните, о чем рассуждали специалисты весь прошлый сезон: "Арсен достиг своего потолка у нас, ему пора уезжать в топ-5 европейских чемпионатов". Дай Бог ему удачи в Ла Лиге, желаю, чтобы Арсен и дальше повышал футбольное образование и смог бы до конца реализовать свой огромный потенциал. Именно об этом я и говорил, когда советовал нашим футболистам бежать в европейские турниры, если будут оттуда предложения. Еще раз: речь не про географию, а про то, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта», — приводит слова Титова Sport24.

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