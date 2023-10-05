Титов назвал главную проблему «Спартака»

Бывший футболист «Спартака»высказался о проблемах красно-белых в текущем сезоне.

Ранее на этой неделе «Спартак» уступил «Динамо» (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ.

«Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут — провал в Самаре, где пропустили четыре мяча, — констатировал Титов. — Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу.

Но главное — сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

А самая огромная проблема — в том, что до конца зимней части "Спартак" играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит.

С ЦСКА Соболев играть не будет, есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса. Потому что однозначно видно недоверие к Мелешину. Даже был слух о его возможной аренде — и это не просто так. Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были еще в академии "Спартака". Обидно: Паше практически не дают шансов, и конкуренции у Соболева нет», — приводит слова Титова Sport24.