Семак: «Зенит» пропускает очень простые мячи

Главный тренер «Зенита»высказался о проблемах команды в недавних матчах.

«Общей симптоматики в пропущенных мячах нет. Мы пропускаем очень простые мячи, много индивидуальных ошибок. Нам нужно всем вместе активно работать над ними. И над командными ошибками тоже.

Наше дело — делать то, что должны, а очки в турнирной таблице мы будем считать потом. Нам нужно смотреть на свою игру и стараться набирать очки, а их количество...

Чемпионат покажет, насколько мы достойны того, чтобы быть выше того места, на котором находимся сейчас», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

В ближайшем матче «Зенит» встретится на выезде с «Сочи». Игра пройдет 7 октября, начало — в 14:00 мск.