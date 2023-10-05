Радимов: Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить

Бывший футболист и тренер «Зенита»считает, чтопотерял интерес к работе в

Ранее на этой неделе «Спартак» уступил «Динамо» (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ.

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте "Спартак".

Отпустите, он не хочет находиться здесь. У них нет центрального нападающего — отпускают перед стартом чемпионата (Кейта) Бальде и (Шамара) Николсона. У вас (Артем) Быковский и (Павел) Мелешин. Говорят, что некого выпустить. Вы ставите цели на сезон — выиграть чемпионат.

Есть вещи футбольные, которые (Абаскаль) не может не видеть. ЦСКА им набьет кошелку сейчас», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА. Игра пройдет в 8 октября, начало — в 19:00 мск.