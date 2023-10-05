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    Радимов: Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить

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    Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль потерял интерес к работе в «Спартаке».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Ранее на этой неделе «Спартак» уступил «Динамо» (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ.

    «Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте "Спартак".

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    • Отпустите, он не хочет находиться здесь. У них нет центрального нападающего — отпускают перед стартом чемпионата (Кейта) Бальде и (Шамара) Николсона. У вас (Артем) Быковский и (Павел) Мелешин. Говорят, что некого выпустить. Вы ставите цели на сезон — выиграть чемпионат.

    Есть вещи футбольные, которые (Абаскаль) не может не видеть. ЦСКА им набьет кошелку сейчас», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА. Игра пройдет в 8 октября, начало — в 19:00 мск.

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