Олич: ЦСКА свой лучший футбол показывал при Газзаеве

Экс-игроквыразил мнение, что красно-синие показывали свой лучший футбол при главном тренере

«ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве. У Валерия Георгиевича были и успех, и результаты. Поэтому тогда он был самым сильным тренером в России.

Для Газзаева было важно, чтобы команда была физически готова на 100 процентов — для этого мы много тренировались. В ЦСКА было много качественных футболистов, мы могли играть все 90 минут на высоком уровне не только в России, но и с командами Лиги чемпионов», — приводит слова Олича Sport24.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 годы. Сейчас главным тренером армейцев является Владимир Федотов.