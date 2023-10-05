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    Лос-Анджелес — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.10.2023 в 05:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Лос-Анджелес — Миннесота Юнайтед

    Футбол MLS
    Лос-Анджелес и Миннесота Юнайтед начнут матч в 05:30 в американской футбольной лиге MLS, 05.10.2023.

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    Последний матч между собой: Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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