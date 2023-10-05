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    Левандовский пропустит ближайшие матчи «Барселоны»

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский не поможет команде в ближайших матчах.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Польский футболист получил травму в игре Лиги чемпионов против «Порту» (0:1).

    После медицинского обследования стало известно, что у Левандовского растяжение связок голеностопа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

    Также отмечается, что Роберт выбыл на неопределенный срок.

    В текущем чемпионате Испании Левандовский провел восемь матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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    • В ближайшем матче «Барселона» сыграет на выезде с «Гранадой». Игра пройдет 8 октября, начало — в 22:00 мск.

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