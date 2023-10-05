Левандовский пропустит ближайшие матчи «Барселоны»

Нападающий «Барселоны»не поможет команде в ближайших матчах.

Польский футболист получил травму в игре Лиги чемпионов против «Порту» (0:1).

После медицинского обследования стало известно, что у Левандовского растяжение связок голеностопа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Также отмечается, что Роберт выбыл на неопределенный срок.

В текущем чемпионате Испании Левандовский провел восемь матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет на выезде с «Гранадой». Игра пройдет 8 октября, начало — в 22:00 мск.