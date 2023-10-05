Левандовский пропустит ближайшие матчи «Барселоны»

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
Польский футболист получил травму в игре Лиги чемпионов против «Порту» (0:1).
После медицинского обследования стало известно, что у Левандовского растяжение связок голеностопа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Также отмечается, что Роберт выбыл на неопределенный срок.
В текущем чемпионате Испании Левандовский провел восемь матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
В ближайшем матче «Барселона» сыграет на выезде с «Гранадой». Игра пройдет 8 октября, начало — в 22:00 мск.