Президент сербского «Спартака»: Переговоры с Кержаковым не были сложными

Президент «Спартака» из сербской Суботицывысказался о том, как проходили переговоры с, который теперь возглавляет команду.

«Не могу сказать, что переговоры были особенно сложными. Я от имени клуба и Саша обсуждали множество деталей, важных для обеих сторон. Для "Спартака" важно, чтобы наш тренер понимал и разделял клубную стратегию.

Со стороны Кержакова был интерес к условиям, касающимся тренировочных полей, стадиона, инфраструктуры. Также он просматривал ряд матчей, чтобы посмотреть на возможности отдельных игроков и команды в целом, понять уровень лиги. Но не могу сказать, что Саша был слишком требователен. Его интересовали нормальные вещи, он не настаивал на чем-то невыполнимом. Как я понял, у него был плохой опыт на Кипре, где у него не было даже каких-то базовых вещей, необходимых профессиональному футбольному клубу. Мы небогаты, но у нас такие вещи есть, поэтому никакого недопонимания не возникло», — цитирует Симовича «СЭ».

Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы в июне 2023 года. Соглашение с 40-летним специалистом подписано по схеме «1+1».

«Спартак» идет 8-м в таблице чемпионата Сербии, набрав 12 очков в 9 матчах.