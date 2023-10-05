Галактионов: «Локомотив» становится качественнее и целостнее

Главный тренервысказался о прогрессе своей команда по ходу нынешнего сезона, заявив, что «железнодорожники» становятся лучше по функциональному состоянию.

«Мы только набрали ход, имею в виду весь чемпионат, а не только нашу команду. От этого надо отталкиваться и смотреть на дистанции — как до Нового года и отпуска команда будет прибавлять.

Мы становимся качественнее и целостнее по функциональному состоянию. Мы способны играть и добиваться результата. Что касается глубины состава, вопрос не в количестве игроков, а в их качестве.

На сегодняшний день уровень подготовленности позволяет ребятам (играть в графике через два дня на третий). Давайте представим, что были бы еврокубки, нет проблем — сыграли бы на выходных и посреди недели. Надо играть спокойно, уровень подготовки позволяет», — приводит слова Галактионова «РИА Новости».

После 10-и туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 18-ю очками в активе. Команда отстает от 1-й строчки на 6 баллов.

В следующем матче «Локомотив» встретится 7-го октября с «Уралом» в рамках 11-го тура РПЛ.