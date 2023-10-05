ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
    Все новости спорта

    Галактионов: Никогда давления в «Локомотиве» не испытывал

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, испытывает ли он давление со стороны руководства клуба.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Никогда давления не испытывал. Наоборот руководство клуба, совет директоров всецело поддерживают. Все прекрасно понимают ситуацию и видят, как мы работаем. Команде и игрокам оказывается исключительно поддержка. Нам всегда спокойно дышится. Мы не шарахаемся. Были игры, которые мы проводили неудачно, были игры, которые мы проводили хорошо. Всё спокойно», — приводит слова Галактионова «РИА Новости».

    «Локомотив» после 10 туров идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 18 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
  • «Марсель» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Вест Хэм» проиграет на поле «Фрайбурга»?
  • «Фрайбург» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры