Галактионов: Никогда давления в «Локомотиве» не испытывал

Наставник «Локомотива»ответил на вопрос, испытывает ли он давление со стороны руководства клуба.

«Никогда давления не испытывал. Наоборот руководство клуба, совет директоров всецело поддерживают. Все прекрасно понимают ситуацию и видят, как мы работаем. Команде и игрокам оказывается исключительно поддержка. Нам всегда спокойно дышится. Мы не шарахаемся. Были игры, которые мы проводили неудачно, были игры, которые мы проводили хорошо. Всё спокойно», — приводит слова Галактионова «РИА Новости».

«Локомотив» после 10 туров идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 18 очков.