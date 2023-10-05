начнут матч в 22:00 в группе F Лиги конференций, 05.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Ференцварош». Коэффициент ставки — 6.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фиорентина»).

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