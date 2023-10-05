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    Чикаго Файр — Интер Майами: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.10.2023 в 03:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Чикаго Файр — Интер Майами

    Футбол MLS
    Чикаго Файр и Интер Майами начнут матч в 03:30 в американской футбольной лиге MLS, 05.10.2023.

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    Последний матч между собой: Интер Майами — Чикаго Файр 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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