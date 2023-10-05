Чернов: Я понимаю требования Абаскаля, продолжаем работу

Защитник «Спартака»отреагировал на неудачные результаты клуба в последних встречах, а также прокомментировал возможное увольнение главного тренера

«Не очень приятные результаты. В прошлом матче пропустили четыре, сейчас три. Это результаты всей команды. Хотелось бы лучше действовать в атаке. Получили то, на что наиграли. Понятно, что после таких матчей атмосфера в раздевалке не очень хорошая. Ребята расстроены. Вроде, была хорошая серия, когда сыграли три игры на ноль, нас все хвалили. Сейчас снова нужно исправлять ситуацию.

Мы работаем в штатном режиме. Гильермо нам ничего не говорит. Продолжаем работу. Я понимаю требования Абаскаля. Замена Промеса в Самаре? Сложно судить. Тренер ответствен за ту игру. Возможно, он видел, что Квинси подустал. Может, Промес сказал ему что-то», — сказал Чернов «СЭ».

«Спартак» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.