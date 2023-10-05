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    Чернов: «Крылья Советов» и «Динамо» были лучше «Спартака»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о недавних поражениях красно-белых.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    Ранее на этой неделе «Спартак» уступил «Динамо» (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ.

    «Как можно объяснить 0:7 за два матча? Не знаю, что даже сказать. Просто соперники были лучше.

    В Самаре это явно бросалось в глаза. Там мы отскочили от крупного счета. В матче с "Динамо", по сути, тоже самое.

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    • Вышли с первого места в Кубке, на матч с "Динамо" вышли расслабленными? В любом случае в голове сидит, когда все говорят, что вышли. Конечно, хотелось показать лучшие качества в матче с "Динамо". Хотелось выиграть и без поражений пройти этот отрезок. Но не получилось. Думаю, что в матче с "Краснодаром" все хорошо будет», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

    В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА. Игра пройдет в 8 октября, начало — в 19:00 мск.

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