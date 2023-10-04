Тавареш вернется в расположение «Спартака» в октябрьскую паузу

Глава пресс-службызаявил, что защитник командызавершит восстановление после травмы в Москве.

«Тавареш должен вернуться (в расположение клуба) в октябрьскую паузу на матчи сборных. К финальному этапу реабилитации он приступит в Москве.

Сроков полного восстановления пока назвать не могу», — сказал Зеленов в интервью РИА Новости.

Напомним, что Тавареш перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена еще в начале июля. В прошлом сезоне защитник успел принять участие в 13-и матчах за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

Сейчас «красно-белые» играют против московского «Динамо» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. После 1-го тайма подопечные Гильермо Абаскаля проигрывают со счетом 0:2. Следить за ходом противостояния можно тут.