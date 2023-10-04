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    Тавареш вернется в расположение «Спартака» в октябрьскую паузу

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    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что защитник команды Томаш Тавареш завершит восстановление после травмы в Москве.

    Томаш Тавареш
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    Томаш Тавареш

    «Тавареш должен вернуться (в расположение клуба) в октябрьскую паузу на матчи сборных. К финальному этапу реабилитации он приступит в Москве.

    Сроков полного восстановления пока назвать не могу», — сказал Зеленов в интервью РИА Новости.

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    • Напомним, что Тавареш перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена еще в начале июля. В прошлом сезоне защитник успел принять участие в 13-и матчах за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

    Сейчас «красно-белые» играют против московского «Динамо» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. После 1-го тайма подопечные Гильермо Абаскаля проигрывают со счетом 0:2. Следить за ходом противостояния можно тут.

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