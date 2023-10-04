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    Один из лидеров «Арсенала» получил травму в матче с «Лансом»

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    Атакующий полузащитник Букайо Сака может пропустить ближайшие матчи «Арсенала».

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    Сака получил повреждение в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2). Один из лидеров «канониров» покинул поле еще до перерыва.

    «В первом тайме он попытался сыграть мяч пяткой и что-то почувствовал. Это что-то мышечное.

    Он был не в состоянии продолжать играть», — сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

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    • В текущем сезоне Сака забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

    В ближайшем матче «Арсенал» встретится на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. Игра состоится в 8 октября в Лондоне.

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