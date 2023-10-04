Нагорных: Изидор говорил, что хотел уехать из России, он жил в «Москва-Сити»

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о переходе нападающего

«Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

«Изидор действительно говорил, что хотел уехать из России, что ему здесь неспокойно. Где-то его можно понять, он жил в "Москва-Сити". В этот период этот район был не совсем стабильным.

Мы шли навстречу максимально, надеялись, что получим достойное предложение из Европы. Но его не последовало, на нас вышел "Зенит" с выгодным предложением. Оно полностью покрывает контрактные суммы, которые были потрачены при приобретении Изидора. Получим определенную прибыль.

Мы видели, что Изидор смотрит на выход из клуба. Нам важно, чтобы у нас была единая команда, боевая», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».