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    Нагорных: Изидор говорил, что хотел уехать из России, он жил в «Москва-Сити»

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

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    «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

    «Изидор действительно говорил, что хотел уехать из России, что ему здесь неспокойно. Где-то его можно понять, он жил в "Москва-Сити". В этот период этот район был не совсем стабильным.

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    • Мы шли навстречу максимально, надеялись, что получим достойное предложение из Европы. Но его не последовало, на нас вышел "Зенит" с выгодным предложением. Оно полностью покрывает контрактные суммы, которые были потрачены при приобретении Изидора. Получим определенную прибыль.

    Мы видели, что Изидор смотрит на выход из клуба. Нам важно, чтобы у нас была единая команда, боевая», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

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