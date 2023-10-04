Галактионов: Победа над «Зенитом» дала «Локомотиву» определенный скачок

Главный тренер «Локомотива»рассказал о важности победы над(2:1) в девятом туре РПЛ.

«Победа над "Зенитом" повлияла на дух "Локомотива"? У нас проблем с этим не было. Но это дало определенный скачок, конечно, сейчас ребята еще больше поверили в себя. Самое главное — мы стали целостнее в этом плане. Это очень важно в преддверии дальнейших матчей.

Надолго ли хватит скачка? Вы же знаете, сегодня есть победа — одна история, нужно правильно реагировать на победы и поражения. Чтобы не шарахаться, нервничать и трястись, а структурно и правильно делать свое дело, работать и команду правильно направлять. Бывают в спорте неудачные матчи, нужно правильно на них реагировать и делать правильную реакцию», — приводит слова Галактионова ТАСС.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.