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    Галактионов: Победа над «Зенитом» дала «Локомотиву» определенный скачок

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о важности победы над «Зенитом» (2:1) в девятом туре РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Победа над "Зенитом" повлияла на дух "Локомотива"? У нас проблем с этим не было. Но это дало определенный скачок, конечно, сейчас ребята еще больше поверили в себя. Самое главное — мы стали целостнее в этом плане. Это очень важно в преддверии дальнейших матчей.

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    • Надолго ли хватит скачка? Вы же знаете, сегодня есть победа — одна история, нужно правильно реагировать на победы и поражения. Чтобы не шарахаться, нервничать и трястись, а структурно и правильно делать свое дело, работать и команду правильно направлять. Бывают в спорте неудачные матчи, нужно правильно на них реагировать и делать правильную реакцию», — приводит слова Галактионова ТАСС.

    «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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