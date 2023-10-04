Беллингем: Гол в стиле Марадоны? Он был лучше меня

Хавбек «Реала»отреагировал на то, что его гол в ворота «Наполи» был в стиле

3 октября «сливочные» в Лиге чемпионов одолели неаполитанцев со счетом 3:2.

«Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня.

Но вот Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!» — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле. Сумма трансфера составила 103 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.