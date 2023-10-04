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    Антверпен — Шахтёр Д: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.10.2023 в 19:45 начнется матч в группе H Лиги чемпионов Антверпен — Шахтёр Д

    Футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 19:45 04.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Антверпен — Шахтёр Д.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Антверпен и Шахтёр Д. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Антверпен» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Антверпен — Шахтёр Д.

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