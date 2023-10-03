Сильянов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

«Перед началом матча мы отталкивались исключительно от своей игры. Мы знали, что "Ростов" играет от обороны, поэтому играли в свой футбол. Незабитый пенальти в начале игры ещё больше разозлил нас.
Мы не опустили руки, продолжили играть дальше и забили гол. Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Под конец в обороне допустили ошибку и пропустили. В остальном, всё получилось», — передает слова Сильянова Чемпионат.
После победы над «Ростовом» «Локомотив» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют 7-го октября с «Уралом».