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    Сильянов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

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    Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался об уверенной победе своей команды в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с «Ростовом» (3:1).

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    «Перед началом матча мы отталкивались исключительно от своей игры. Мы знали, что "Ростов" играет от обороны, поэтому играли в свой футбол. Незабитый пенальти в начале игры ещё больше разозлил нас.

    Мы не опустили руки, продолжили играть дальше и забили гол. Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Под конец в обороне допустили ошибку и пропустили. В остальном, всё получилось», — передает слова Сильянова Чемпионат.

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