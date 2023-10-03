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    Слуцкий: Если «Спартак» проиграет в Кубке «Динамо», Абаскаля накроет волна негатива

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    Известный тренер Леонид Слуцкий высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в 10-м туре РПЛ со счетом 0:4. В ближайшем матче красно-белые встретятся с «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России.

    «Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Могу сказать одно. Если "Спартак" в Кубке проиграет "Динамо", это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей… Будут валить в одну кучу. Поражение от "Динамо" в Кубке точно затруднит подготовку к ЦСКА.

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    Редкий случай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть. Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов. Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь — дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет.

    Это задача с огромным количеством неизвестных», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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