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    Назван состав молодежной сборной России на октябрьский сбор

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    На октябрьский сбор в молодежную команду России вызваны 27 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

    Молодежная сборная России
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    Молодежная сборная России

    Вратари: Даниил Голиков («Краснодар» Краснодар), Богдан Москвичёв («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дёгтев («Сочи» Сочи).

    Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба ЦСКА Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Максим Шпанцев («Пари НН» Нижний Новгород), Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск).

    Полузащитники: Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба ЦСКА Москва), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба «Краснодар» Краснодар), Илья Ишков, Игорь Дмитриев (оба «Урал» Екатеринбург), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Иванов («Чертаново» Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара).

    Нападающие: Александр Чупаёв («Динамо» Москва), Кирилл Никишин («Локомотив» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар» Краснодар).

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 10 по 17 октября в Бразилии. Сборная сыграет с местными молодежными командами: «СКА Бразил», «Палмейрас», «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».

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