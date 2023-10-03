Анчелотти: У меня нет конфликта с Модричем

Главный тренер «Реала»объяснил, почемуне выходил на поле в последних матчах команды.

Напомним, 38-летний хавбек оставался на скамейке запасных в двух последних играх мадридцев в чемпионате Испании.

«Модрич не имеет проблем с нами, у нас нет проблем с Лукой. С ним всё хорошо. Он не играл, но это может измениться в следующем матче. В одной игре Лука останется в запасе, в другой это могут быть Кроос, Тчуамени, Камавинга», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.

Хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в семи матчах мадридцев, провел на поле в сумме 287 минут и не отличился результативными действиями.