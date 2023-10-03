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    Личка о матче со «Спартаком»: Они нас два раза обыграли, нам нужен реванш

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Поможет ли нам то, что вокруг "Спартака" творится информационный ад? Поможет или не поможет — нам надо смотреть на самих себя. Проблемы "Спартака" — это проблемы "Спартака", пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы.

    Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя. Я не против, если мы такие сложные игры, как с "Ахматом", будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы.

    Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперёд в вопросе построения успешного коллектива. Как вы помните, "Спартак" дважды нас обыграл, и сейчас — уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

    Поражения — дополнительная мотивация для нас? Конечно. Тем более игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться.

    Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника. С любым счётом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения — мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

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    • Напомним, что матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 4-го октября в 16:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров «Динамо» занимает 2-е место с 5-ю очками в активе, а «Спартак» возглавляет группу Кубка России с 12-ю баллами.

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