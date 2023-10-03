Личка о матче со «Спартаком»: Они нас два раза обыграли, нам нужен реванш

Главный тренервысказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Кубка России со

«Поможет ли нам то, что вокруг "Спартака" творится информационный ад? Поможет или не поможет — нам надо смотреть на самих себя. Проблемы "Спартака" — это проблемы "Спартака", пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы.

Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя. Я не против, если мы такие сложные игры, как с "Ахматом", будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы.

Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперёд в вопросе построения успешного коллектива. Как вы помните, "Спартак" дважды нас обыграл, и сейчас — уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

Поражения — дополнительная мотивация для нас? Конечно. Тем более игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться.

Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника. С любым счётом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения — мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 4-го октября в 16:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров «Динамо» занимает 2-е место с 5-ю очками в активе, а «Спартак» возглавляет группу Кубка России с 12-ю баллами.