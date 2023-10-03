Личка: У Тюкавина пропала легкость

Главный тренер «Динамо»оценил форму нападающего. По его словам, игрок находится не в оптимальной физической форме.

«Если говорить о Косте как о человеке, то он определенно позитивный парень. На поле старается, работает каждый день. Более того, остается после каждой тренировки, чтобы дополнительно позаниматься.

Но если говорить о футболе, то в последних играх Тюка выглядит чуть‑чуть тяжелым, у него нет легкости в ногах…

Что касается давления, то это тоже часть становления профессионального футболиста. Тюке надо научиться с этим работать — контракт, агент, болельщики, пресса, результат… Мы можем разговаривать, помогать как‑то, но, в конце концов, он должен перерасти это сам», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне нападающий в 10 матчах РПЛ забил три мяча.