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    Личка: У Тюкавина пропала легкость

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил форму нападающего Константина Тюкавина. По его словам, игрок находится не в оптимальной физической форме.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Если говорить о Косте как о человеке, то он определенно позитивный парень. На поле старается, работает каждый день. Более того, остается после каждой тренировки, чтобы дополнительно позаниматься.

    Но если говорить о футболе, то в последних играх Тюка выглядит чуть‑чуть тяжелым, у него нет легкости в ногах…

    Что касается давления, то это тоже часть становления профессионального футболиста. Тюке надо научиться с этим работать — контракт, агент, болельщики, пресса, результат… Мы можем разговаривать, помогать как‑то, но, в конце концов, он должен перерасти это сам», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

    В текущем сезоне нападающий в 10 матчах РПЛ забил три мяча.

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