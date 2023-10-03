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    Лэмпард высказался о результатах «Челси» в АПЛ

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    Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил выступление синих в чемпионате Англии-2023/24.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Я не удивлен некоторыми их трудностями, поскольку сам переживал их на собственном опыте в конце минувшего сезона. Я пришел в клуб, где за восемь месяцев были показаны результаты, которых вы не ожидаете от "Челси", и это при том, что в клубе работали, на мой взгляд, очень сильные менеджеры — Томас Тухель и Грэм Поттер. Я ожидал большего в плане очков, но никогда не думал, что это будет мгновенное преображение», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

    «Челси» идет на 11-й строчке в таблице, набрав 8 очков.

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