Полузащитник «Спартака» получил травму колена

Даниил Хлусевич Фото: globallookpress.com
«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Спартак"
Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».
В среду, 4 октября, «Спартак» сыграет против «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.