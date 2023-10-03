Полузащитник «Спартака» получил травму колена

Полузащитник «Спартака»пропустит ближайшие матчи из-за повреждения колена, полученного в игре с «Крыльями Советов» (0:4). Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.

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Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

В среду, 4 октября, «Спартак» сыграет против «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.