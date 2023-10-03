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    Каземиро«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Онлайн
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    «Он оказывает существенное влияние на команду». Гвардиола — про Йошко Гвардиолу

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру защитника команды Йошко Гвардиолы.

    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол

    «У него не было времени много тренироваться с нами, но мы действительно впечатлены его самоотдачей. Он может играть на позиции центрального защитника, левого защитника и даже полузащитника…

    Йошко оказывает существенное влияние на команду. Он произвёл на всех нас оргромное впечатление как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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    • В нынешнем сезоне Гвардиол провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметился результативными передачами и заработал одну желтую карточку.

    В летнее трансферное окно «горожане» купили защитника у «Лейпцига» за 90 млн. евро. Йошко стал самым дорогим игроком обороны в истории.

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