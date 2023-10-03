«Он оказывает существенное влияние на команду». Гвардиола — про Йошко Гвардиолу

Главный тренервысоко оценил игру защитника команды

«У него не было времени много тренироваться с нами, но мы действительно впечатлены его самоотдачей. Он может играть на позиции центрального защитника, левого защитника и даже полузащитника…

Йошко оказывает существенное влияние на команду. Он произвёл на всех нас оргромное впечатление как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Гвардиол провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметился результативными передачами и заработал одну желтую карточку.

В летнее трансферное окно «горожане» купили защитника у «Лейпцига» за 90 млн. евро. Йошко стал самым дорогим игроком обороны в истории.