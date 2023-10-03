Генич: Карпин рано или поздно вернется в «Спартак»

Комментаторвысказался о поиске нового главного тренера для

«Ивич в "Спартаке"? Без шансов. Если у него и есть выкупная цена из "Краснодара", то не для российских клубов. Мне кажется, что нужен авторитетный тренер, который сможет управлять таким коллективом.

На мой взгляд, лучший вариант — Валерий Карпин. Уверяю, что рано или поздно Карпин вернется в "Спартак". Если Валерий Георгиевич захочет дальше работать тренером, то он 100 процентов будет в "Спартаке".

В целом круг специалистов, которые сейчас могут возглавить "Спартак", очень узкий. И мне кажется, что им сейчас скорее нужен российский тренер, а не иностранный», — сказал Генич «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин сейчас является наставником «Ростова».