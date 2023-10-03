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    Боатенг врал, называя Месси лучшим игроком в мире

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    Экс-полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг заявил, что бывший капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси разговаривал с ним только один раз.

    Кевин-Принс Боатенг
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    Кевин-Принс Боатенг

    «Когда люди спрашивали меня, кто лучший игрок в мире, мне всегда приходилось отвечать Месси. Эта ложь — одна из самых больших в моей жизни, ведь я люблю всегда говорить правду, но мне приходилось лгать, чтобы играть.

    Месси не разговаривает как капитан. Ему не нужно говорить, потому что он будет говорить на поле.

    Он говорил со мной только один раз. Я был в душе, и он спросил меня, насколько сложно было забить в Италии, потому что там в то время играл Криштиану Роналду. Я сказал ему, что это очень сложно. Тогда он спросил меня, забьет ли он много голов в Италии, и я ответил: "Ты сможешь забивать, где хочешь, ты ведь Месси".», — рассказал Боатенг в подкасте Рио Фердинанда.

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    • Напомним, что полузащитник провел всего 4 матча за «Барселону» в сезоне 2018/2019, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне Боатенг провел 16 матчей за родную «Герту» в Бундеслиге, также не набрав очков.

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