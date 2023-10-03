Арутюнянц: Мы не планируем никуда отпускать Карпина, у него большой кредит доверия

Президентвысказался о будущем главного тренера команды

«Мы не планируем никуда отпускать Карпина, у него большой кредит доверия! Он будет работать в "Ростове". Бывают разные результаты. Мне нравится, как работает Карпин.

В чём причины плохого результата? Их много. В первую очередь у нас молодая команда. Сегодняшнюю игру пусть оценивает тренерский штаб.

Довольны ли работой на трансферном рынке? Исходя из того, что мы могли сделать — сделали всё. Других вариантов не было», — цитирует Арутюнянца «Чемпионат».

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина набрали 10 очков в 10 играх. В группе Кубка России дончане с восемью очками занимают третье место.