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    Варан: «Ман Юнайтед» способен конкурировать с лучшими командами мира

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне.

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    «Да, я так думаю. У нас качественный состав. В этом соревновании нужно обращать внимание на каждую деталь.

    Нам нужно кое-что улучшить, мы не так хорошо начали, как ожидали, но мы способны конкурировать с лучшими командами мира», — приводит слова Варана журналист Лори Уитвелл в своих социальных сетях.

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  • 30/09/2023

    • Напомним, что после 7-и туров в АПЛ «красные дьяволы» занимают 10-е место в таблице с 9-ю очками в активе.

    В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Галатасараем» 3-го октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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