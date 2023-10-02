Варан: «Ман Юнайтед» способен конкурировать с лучшими командами мира

Защитниквысказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне.

«Да, я так думаю. У нас качественный состав. В этом соревновании нужно обращать внимание на каждую деталь.

Нам нужно кое-что улучшить, мы не так хорошо начали, как ожидали, но мы способны конкурировать с лучшими командами мира», — приводит слова Варана журналист Лори Уитвелл в своих социальных сетях.

Напомним, что после 7-и туров в АПЛ «красные дьяволы» занимают 10-е место в таблице с 9-ю очками в активе.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Галатасараем» 3-го октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.