Защитникзаявил, что «канониры» смогли бы удержать 1-е место в прошлом сезоне АПЛ, если игрок был бы в составе команды.

«К сожалению, я получил травму по ходу сезона. Понятное дело, что я был немного разочарован, но сейчас новый сезон и новые амбиции. Надеюсь, что мы выступим лучше.

Очевидно, что со мной "Арсенал" мог бы стать чемпионом, но сейчас травмы являются частью футбола. Мы сосредоточены на нынешнем сезоне», — приводит слова Салиба Evening Standard.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Салиба получил травму. В концовке чемпионата 2022/2023 «Арсенал» находился на 1-м месте в таблице, но за несколько туров до конца отдал лидерство «Манчестер Сити».

После 7-и туров сезона 2023/2024 «канониры» занимают 3-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе.