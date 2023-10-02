Вильям Салиба Фото: globallookpress.com
«К сожалению, я получил травму по ходу сезона. Понятное дело, что я был немного разочарован, но сейчас новый сезон и новые амбиции. Надеюсь, что мы выступим лучше.
Очевидно, что со мной "Арсенал" мог бы стать чемпионом, но сейчас травмы являются частью футбола. Мы сосредоточены на нынешнем сезоне», — приводит слова Салиба Evening Standard.
Напомним, что по ходу прошлого сезона Салиба получил травму. В концовке чемпионата 2022/2023 «Арсенал» находился на 1-м месте в таблице, но за несколько туров до конца отдал лидерство «Манчестер Сити».
После 7-и туров сезона 2023/2024 «канониры» занимают 3-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе.