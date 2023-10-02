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    Головин: Хотим, чтобы болельщики сборной России были довольны

    Футбол Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал вызов в сборную России на октябрьский сбор.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нём. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с "Реймсом" отправлюсь в сборную.

    Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — сказал Головин «Чемпионату».

    Сборная России 12 октября сыграет товарищеский матч с Камеруном. Встреча состоится в Москве.

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