Головин: Хотим, чтобы болельщики сборной России были довольны

Полузащитник «Монако»прокомментировал вызов в сборную России на октябрьский сбор.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нём. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с "Реймсом" отправлюсь в сборную.

Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — сказал Головин «Чемпионату».

Сборная России 12 октября сыграет товарищеский матч с Камеруном. Встреча состоится в Москве.