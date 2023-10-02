Беллингем: Я наслаждаюсь футболом, играя в «Реале»

Полузащитник «Реала»рассказал, что думает о своей игре за мадридский клуб.

«Мне хорошо в этой команде. Действительно наслаждаюсь футболом, играя в "Реале". Каждый раз, когда надеваю эту футболку, просто пытаюсь сделать все возможное на поле», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 20-летний хавбек сыграл восемь матчей, где забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Напомним, Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле. Сумма трансфера составила 103 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.