начнут матч в 05:30 в чемпионате МЛС, 01.10.2023.

Последний матч между собой: Ванкувер Уайткэпс — Ди Си Юнайтед 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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