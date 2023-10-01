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    Ванкувер Уайткэпс — Ди Си Юнайтед: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.10.2023 в 05:30 начнется матч в чемпионате МЛС Ванкувер Уайткэпс — Ди Си Юнайтед

    Футбол MLS
    Ванкувер Уайткэпс и Ди Си Юнайтед начнут матч в 05:30 в чемпионате МЛС, 01.10.2023.

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    Последний матч между собой: Ванкувер Уайткэпс — Ди Си Юнайтед 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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