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    Куритиба — Атлетико Паранаэнсе: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.10.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куритиба — Атлетико Паранаэнсе

    Футбол Латинская Америка
    Куритиба и Атлетико Паранаэнсе начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 01.10.2023.

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    Последний матч между собой: Атлетико Паранаэнсе — Куритиба 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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