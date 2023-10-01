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    Куяба — Флуминенсе: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.10.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куяба — Флуминенсе

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 01.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Куяба — Флуминенсе.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Куяба и Флуминенсе. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Флуминенсе — Куяба 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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