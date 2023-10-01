начнут матч в 14:00 в чемпионате России по футболу, 01.10.2023.

Последний матч между собой: Факел — Сочи 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Факел»).

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