Джикия отказался обсуждать свое будущее в «Спартаке»

Защитникне стал обсуждать вопрос о продлении контракта с клубом после разгромного поражения красно-белых от(0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

«Пока я капитан команды, я буду выполнять то, что от меня зависит и то, что от меня требуется.

Что касается темы моего контракта, игрового времени и прочего, вы можете все вместе собраться, сесть и обсудить эту тему, где вы будете задавать эти вопросы. Но после игры и болезненного поражения я не хочу комментировать личные вещи», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в восьми матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.