Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернется в общую группу ЦСКА

, агент защитника ЦСКА, высказался по поводу восстановления футболиста.

«Восстановление продолжается по индивидуальному плану. Для общей группы пока рано. Игорь нормально это переживает, понимает необходимость процесса. По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой — но как будет тренироваться, посмотрят доктора. Скорее всего, в общей группе. Есть общее решение, что восстановление форсировать не надо», — сказал Еремин «СЭ».

В июле 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе. Футболист травмировался в матче Суперкубка России с «Зенитом».