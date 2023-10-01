Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернется в общую группу ЦСКА

Игорь Дивеев Фото: globallookpress.com
«Восстановление продолжается по индивидуальному плану. Для общей группы пока рано. Игорь нормально это переживает, понимает необходимость процесса. По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой — но как будет тренироваться, посмотрят доктора. Скорее всего, в общей группе. Есть общее решение, что восстановление форсировать не надо», — сказал Еремин «СЭ».
В июле 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе. Футболист травмировался в матче Суперкубка России с «Зенитом».