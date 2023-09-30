Зиньковский: Я готов к борьбе с Бонгонда

Полузащитник «Спартака»высказался о конкуренции с

«Чтобы выиграть конкуренцию у Бонгонда, нужно забивать мячи и голевые отдавать. В матче с "Динамо" у Квинси не получилось сделать и подарить мне голевую передачу. Нужно выходить на поле на то время, какое есть, и показывать себя. Создавать моменты, отдавать и забивать, по-другому никак. Раз я здесь, то, конечно, к этой борьбе я готов», — сказал Зиньковский «Чемпионату».

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0. Игра прошла 23 сентября.